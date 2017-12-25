Mersin galibiyeti hatırladı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Mersin BŞB, Çukurova'yı 73-66 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Günün diğer maçında Bellona AGÜ'yü konuk eden Fenerbahçe, 78-60 kazanarak ligdeki 10. galibiyetini aldı.