 Mersin galibiyeti hatırladı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Mersin galibiyeti hatırladı

    Mersin galibiyeti hatırladı
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Mersin BŞB, Çukurova'yı 73-66 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Günün diğer maçında Bellona AGÜ'yü konuk eden Fenerbahçe, 78-60 kazanarak ligdeki 10. galibiyetini aldı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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