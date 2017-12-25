 Anadolu Efes’in konuğu Banvit – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Anadolu Efes’in konuğu Banvit

    Anadolu Efes’in konuğu Banvit
    Tah incioğlu Basketbol Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, Banvit'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 19.00'da start alacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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