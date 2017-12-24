Fırtınayı Daçka estirdi: 88-73

Tahincioğlu Basketbol Erkekler Ligi'nde Darüşşafaka, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 88-73 yendi. Son periyottaki 20-9'luk seriyle farka giden ev sahibinde Cummings 17 sayı, Furkan Aldemir ise 16 sayı, 13 ribaund ve 2 asist ile galibiyetin mimarı oldular. Diğer maçta Gaziantep, İstanbul BB'yi 85-72 yendi.