 Fırtınayı Daçka estirdi: 88-73 – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Fırtınayı Daçka estirdi: 88-73

    Fırtınayı Daçka estirdi: 88-73
    Tahincioğlu Basketbol Erkekler Ligi'nde Darüşşafaka, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 88-73 yendi. Son periyottaki 20-9'luk seriyle farka giden ev sahibinde Cummings 17 sayı, Furkan Aldemir ise 16 sayı, 13 ribaund ve 2 asist ile galibiyetin mimarı oldular. Diğer maçta Gaziantep, İstanbul BB'yi 85-72 yendi.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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