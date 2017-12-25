 Çekmece fark attı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Çekmece fark attı

    Çekmece fark attı
    Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında B.Çekmece, Yeşilgiresun'u 101-58'le 43 sayı farkla yendi. B.Çekmece'de 25 sayıyla maçın en skorer ismi olan Walker, galibiyette büyük pay sahibi oldu.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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