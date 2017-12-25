 Kobe’ye dev teklif – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kobe’ye dev teklif

    Kobe’ye dev teklif
    Dünya nın en çok kazanan sporcularından ABD'li boksör Floyd Mayweather, Kobe Bryant'a 1 milyon dolarlık teke tek basketbol maçı yapma teklifinde bulundu.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kobe’ye dev teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN