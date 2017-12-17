Potanın kralı

Ligde fırtınalar estiren Beşiktaş, Galatasaray’ı 80-78 devirerek üst üste 8. zaferini elde etti. Siyah-beyazlılarda 15 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynayan Strawberry galibiyete önemli katkı yaptı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Odeabank'ı 80-78 mağlup etti. Siyah-beyazlıarın cezası nedeniyle seyircisiz oynan maça iyi başlayan konuk ekip ilk periyotu 24-23 önde geçti. İkinci periyotta etkili olan Beşiktaş, devreye 41-36 önde girdi.



ASLAN SON TOPU KAÇIRDI

Kara Kartal, son periyota 66-56 önde girdi. Mücadelenin son anları ise nefesleri kesti. 13'e kadar çıkan farkı 2'ye düşüren Galatasaray son topta Hopson'la pota altından isabeti bulamayınca, Beşiktaş karşılaşmadan 80-78 galip ayrıldı ve ligde üst üste 8. zaferini aldı.



'Rakibi ortak ettik'

Galibiyeti değerlendiren Beşiktaş koçu Ufuk Sarıca, "Çok zor bir karşılaşma oldu. İkinci periyottan sonra oyunun hakimiydik ama sonra sıkıntıya soktuk. Rakibi maça ortak ettik. Ama buna rağmen kazanmak önemliydi. Takımımı kutluyorum" dedi.