Potanın kralı
Ligde fırtınalar estiren Beşiktaş, Galatasaray’ı 80-78 devirerek üst üste 8. zaferini elde etti. Siyah-beyazlılarda 15 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynayan Strawberry galibiyete önemli katkı yaptı
ASLAN SON TOPU KAÇIRDI
Kara Kartal, son periyota 66-56 önde girdi. Mücadelenin son anları ise nefesleri kesti. 13'e kadar çıkan farkı 2'ye düşüren Galatasaray son topta Hopson'la pota altından isabeti bulamayınca, Beşiktaş karşılaşmadan 80-78 galip ayrıldı ve ligde üst üste 8. zaferini aldı.
'Rakibi ortak ettik'
Galibiyeti değerlendiren Beşiktaş koçu Ufuk Sarıca, "Çok zor bir karşılaşma oldu. İkinci periyottan sonra oyunun hakimiydik ama sonra sıkıntıya soktuk. Rakibi maça ortak ettik. Ama buna rağmen kazanmak önemliydi. Takımımı kutluyorum" dedi.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:27
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
Potanın kralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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