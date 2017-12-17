 Nefes kesen maç B. Çekmece’nin – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Nefes kesen maç B. Çekmece’nin

    Nefes kesen maç B. Çekmece’nin
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'a konuk olan Demir İnşaat Büyükçekmece, iki kez uzatmaya giden maçta rakibini 113-105 mağlup etti. Maç sonunda Trabzonspor'un hocası Markovski'yle yolların ayrıldığı belirtildi. Diğer maçlar: Sakarya BŞB-Gaziantep'i 79-57, Banvit-Darüşşafaka: 68-64.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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