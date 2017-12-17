Nefes kesen maç B. Çekmece’nin

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'a konuk olan Demir İnşaat Büyükçekmece, iki kez uzatmaya giden maçta rakibini 113-105 mağlup etti. Maç sonunda Trabzonspor'un hocası Markovski'yle yolların ayrıldığı belirtildi. Diğer maçlar: Sakarya BŞB-Gaziantep'i 79-57, Banvit-Darüşşafaka: 68-64.