 Anadolu Efes Ataman’a emanet – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Anadolu Efes Ataman’a emanet

    Anadolu Efes Ataman’a emanet
    Alınan kötü sonuçlar üzerine Velimir Perasovic ile yollarını ayıran Anadolu Efes, başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getirdi. Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran 51 yaşındaki koç, lacivert-beyazlılara 2000'de Avrupa Ligi'nde final-four oynatmış ve 2008-09 sezonunda da lig şampiyonluğu yaşama başarısı göstermişti. Ataman'ın bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan Anadolu Efes, sezon başında kadrosuna kattığı Edo Muric ile yollarını ayırdığını açıkladı.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:36
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