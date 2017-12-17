Anadolu Efes Ataman’a emanet

Alınan kötü sonuçlar üzerine Velimir Perasovic ile yollarını ayıran Anadolu Efes, başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getirdi. Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran 51 yaşındaki koç, lacivert-beyazlılara 2000'de Avrupa Ligi'nde final-four oynatmış ve 2008-09 sezonunda da lig şampiyonluğu yaşama başarısı göstermişti. Ataman'ın bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Öte yandan Anadolu Efes, sezon başında kadrosuna kattığı Edo Muric ile yollarını ayırdığını açıkladı.