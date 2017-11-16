Jan Vesely'nin cezası belli oldu!

Fenerbahçe Doğuş'un Çek yıldızı Jan Vesely , Darüşşafaka maçında Doğuş Özdemiroğlu'na yaptığı sert faul nedeniyle oyundan ihraç edilmişti.Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Jan Vesely'e 42 bin 500 TL para cezası verdi.

Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"(…) 13 – 12.11.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan DarüşşafakaBasketbol – Fenerbahçe DoğuşTahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

A.Fenerbahçe Spor Kulübü'nün;

a.Seyircilerinin neden olduğu seyirci olayları nedeniyle; eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 30.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

B.Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Jan Vesely'nin;

a.Rakip basketbolcuya yönelik saldırısı nedeniyle;

i.İhlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

ii.İhlalin Basketbol Disiplin Talimatı'nın 11.maddesinde düzenlenen haksız tahrik altında gerçekleştirildiği dikkate alınarak verilen ceza takdiren yarısı oranında indirilerek neticeten 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.Rakip basketbolcuya yönelik hakareti nedeniyle;

i.İhlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

ii.İhlalin Basketbol Disiplin Talimatı'nın 11.maddesinde düzenlenen haksız tahrik altında gerçekleştirildiği dikkate alınarak verilen ceza takdiren yarısı oranında indirilerek neticeten 17.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.Cezaların toplanması sureti ile 42.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

Karar verilmiştir."

İşte Jan Vesely'nin ceza almasına neden olan anlar: