 Efes’in rakibi Pana – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Efes’in rakibi Pana

    Efes’in rakibi Pana
    AVRUPA Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, 8. hafta maçında Panathinaikos'u konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beİN Sports Haber'den yayınlanacak. Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapmasına rağmen son iki maçını kazanarak çıkışa geçen temsilcimiz, Yunan ekibini de yenip, ilk 8 iddiasını artırmayı hedefliyor. Pana ise Euroleauge'de oynadığı 7 müsabakanın 4'ünde salondan galibiyetle ayrıldı, 3 yenilgi aldı.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:37
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