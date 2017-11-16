Avrupa'da Darüşşafaka rüzgarı

Darüşşafaka Doğuş ismiyle geçen yıl THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden yeşil-siyahlı takım, Doğuş Grubu'nun bu sezon Fenerbahçe ile iş birliği yapmasıyla bütçesinde daralmaya gitti.

Geçen sezon takımda bulunan Adrien Moerman, James Anderson, Birkan Batuk, Will Clyburn, Luke Harangody, Marcus Slaughter, Ante Zizic, Brad Wanamaker ve Dairis Bertans gibi önemli oyuncularla yollarını ayırmak zorunda kalan Darüşşafaka, bu sezon daha mütevazı bir kadro oluşturdu.

Bu sezon genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla dünyaca ünlü ABD'li başantrenör David Blatt yönetiminde ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden yeşil-siyahlı takım, şu ana kadarki performansıyla göz dolduruyor.



Son 16 turunu garantiledi

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nda grubunda 4 maç kalmasına rağmen son 16 turunu garantiledi.

Yeşil-siyahlı takım, Fransa'nın Levallois Metropolitans, Hırvatistan'ın Cedevita, Rusya'nın UNICS Kazan, İtalya'nın Fiat Torino ve Andorra'nın MoraBanc Andorra ekibiyle yer aldığı A Grubu'ndaki ilk 6 maçını kazanmayı başardı.

Levallois Metropolitans ile oynadığı iki müsabakayı da kazanan yeşil-siyahlı takım, Cedevita, UNICS Kazan, Fiat Torino ve MoraBanc Andorra ile oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı.



Şampiyon olup Avrupa Ligi'ne gitmeyi hedefliyor

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak THY Avrupa Ligi'ne gitmeyi hedefliyor.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans ortaya koyan yeşil-siyahlı takım, çeyrek finalde Real Madrid'e elenmişti.



Erkeklerde namağlup tek Türk takımı

Darüşşafaka, bu sezon erkeklerde Avrupa kupalarında mücadele eden namağlup tek Türk takımı olarak öne çıkıyor.

Yeşil-siyahlılar, bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden 12 Türk takımı içinde oynadığı maçların tamamını kazanan tek ekip oldu.

Türk takımlarından Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sompo Japan, TOFAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol, Banvit, Trabzonspor ve Demir İnşaat Büyükçekmece, bu sezon Avrupa'daki maçlarında en az bir mağlubiyet yaşadı.



İç sahada yenilgisi yok

Darüşşafaka bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Yeşil-siyahlı ekip, ULEB Avrupa Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sahasında oynadığı 7 karşılaşmayı da kazandı.

Darüşşafaka, Avrupa Kupası'nda 4, ligde ise 3 iç saha maçında rakiplerine galibiyet şansı tanımadı.