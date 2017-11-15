Galatasaray, Bayern Münih'e boyun eğdi

Bu sonucun ardından Bayern Münih 6. maçından da galip ayrılırken, Galatasaray Odeabank 5. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Hardy ve Göksenin Köksal ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Galatasaray Odeabank, 5. dakikada 11-7 öne geçti. Göksenin Köksal ve Hardy'nin skorer oyunuyla skor üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-17 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine Hendrix'in isabetli atışlarıyla farkı çift hanelere (17-27) çıkartarak başlayan sarı-kırmızılılar karşısında Barthel, Redding ve Macvan ile skor üreten Bayern Münih, 14. dakikada farkı 6 sayıya çekti: 23-29. Alman temsilcisi, Galatasaray Odeabank'ın, Renfroe ve Hopson ile bulduğu sayılara Redding, Booker ve Dedovic ile cevap verse de sarı-kırmızılılar soyunma odasına 40-35 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Dedovic ve Redding'in isabetli atışlarıyla başlayan ev sahibi ekip, 22. dakikada öne geçti: 41-40. Karşılıklı basketlerle devam eden periyodun bitimine 25 saniye kala Barthel ile üç sayılık basket bulan Alman temsilcisi, son çeyreğe 65-62 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde Booker ve Gavel'in sayılarıyla oyun üstünlüğünü ele alan Bayern Münih, Barthel'in 34. dakikadaki isabetiyle farkı çift hanelere taşıdı: 74-64. Kalan bölümde Galatasaray Odeabank'ın öne geçmesine izin vermeyen Bayern Münih, parkeden 86-78 galip ayrıldı.

- Bayern Münih: 86 - Galatasaray Odeabank: 78

Salon: Audi Dome

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Sinisa Herceg (Hırvatistan)

Bayern Münih: Redding 19, Macvan 10, Cunningham 11, Gavel 5, Zirbes 2, Hobbs, King, Dedovic 13, Barthel 9, Booker 17

Galatasaray Odeabank: Renfroe 15, Hardy 16, Göksenin Köksal 9, Summers 7, Ege Arar 6, Taylor 2, Mehmet Yağmur 3, Hendrix 8, Hopson 12, Preldzic

1. Periyot: 17-25

Devre: 35-40

3. Periyot: 65-62

Beş faulle çıkan: 39.48 Renfroe (Galatasaray Odeabank)