 İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bulgaristan deplasmanında – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    , Bulgaristan deplasmanında

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bulgaristan deplasmanında

    Basketbol Takımı, E Grubu beşinci maçında yarın Bulgaristan ekibi Lukoil Academic takımına misafir olacak.

    Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak. Çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet alan Lukoil Academic ise üçüncü durumda bulunuyor.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:36
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