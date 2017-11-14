İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bulgaristan deplasmanında

Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak. Çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet alan Lukoil Academic ise üçüncü durumda bulunuyor.