İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bulgaristan deplasmanında
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu beşinci maçında yarın Bulgaristan ekibi Lukoil Academic takımına misafir olacak.
Botevgrad Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak. Çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 4 takımın mücadele ettiği grupta 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet alan Lukoil Academic ise üçüncü durumda bulunuyor.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:36
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Emre’ye karşı Yasin & Sinan
Toplam 2
Yorum
Berk Yasin tamam da Sinan kaliteli futbolcu harcıyorlar...
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 6
Yorum
ua5454 yası 17-19 arası olur 15inden beri oynuyordur anlarım.. yas 23 iş işten gecmiş. lucescu dava acıcam diyor ama bizim dava acmamız lazım
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Kazanmaya gideceğiz
Toplam 1
Yorum
aslan bi musleran olsun 500 milyon dolar borcun olsun..
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