Darüşşafaka'dan Fenerbahçe'ye geçit yok
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş'u mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka'ya konuk oldu. Mücadeleyi Darüşşafaka 84-78 kazandı.
Karşılaşmanın ikinci periyodunda Fenerbahçeli Jan Vesely ve Darüşşafakalı Doğuş Özdemiroğlu arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından Jan Vesely diskalifiye edilirken, 21 yaşındaki Doğuş Özdemiroğlu'na da sportmenlik dışı faul verildi.
Ayrıntılar gelecek...
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:53
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Arda'yı çok beğeniyorum
Toplam 7
Yorum
cengiz özbek in o çok istediği arda sonu olacak
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Kocaman'dan yeni sistem
Toplam 11
Yorum
Bjkli Tamam yeni sistem diyonda.. oldu 11inci hafta, rakiplerinle de oynadin..sistem tutmazsa yine 2-3 mac puan kaybedecen olacak 15 puan fark..
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Hakan bırakıyor
Toplam 3
Yorum
vasat oyuncu 1. lig topçusuna yok artık o kolay paralar hakan efendi. bitti.
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