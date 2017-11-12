 Darüşşafaka'dan Fenerbahçe'ye geçit yok – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Darüşşafaka'dan Fenerbahçe'ye geçit yok

    Darüşşafaka'dan Fenerbahçe'ye geçit yok

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş'u mağlup etti.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka'ya konuk oldu. Mücadeleyi Darüşşafaka 84-78 kazandı.

    Karşılaşmanın ikinci periyodunda Fenerbahçeli Jan Vesely ve Darüşşafakalı Doğuş Özdemiroğlu arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından Jan Vesely diskalifiye edilirken, 21 yaşındaki Doğuş Özdemiroğlu'na da sportmenlik dışı faul verildi.

    Ayrıntılar gelecek...

    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:53
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