Darüşşafaka'dan Fenerbahçe'ye geçit yok

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka'ya konuk oldu. Mücadeleyi Darüşşafaka 84-78 kazandı.



Karşılaşmanın ikinci periyodunda Fenerbahçeli Jan Vesely ve Darüşşafakalı Doğuş Özdemiroğlu arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından Jan Vesely diskalifiye edilirken, 21 yaşındaki Doğuş Özdemiroğlu'na da sportmenlik dışı faul verildi.

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