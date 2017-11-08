Büyükçekmece'den Avrupa zaferi

Bu sonuçla, Demir İnşaat Büyükçekmece gruptaki 4. maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 5. maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmaya Ukrayna temsilcisi hücumda ve savunmada çok iyi başladı. İlk 5 dakikayı 11-2 üstün geçen Khimik, birinci çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında farkı 13'e (12-25) yükselten Khimik karşısında Demir İnşaat Büyükçekmece, rakibinin faul hakkının erken dolmasıyla sık sık serbest atış çizgisine geldi. İstanbul ekibi, serbest atıştan bulduğu sayılarla 16. dakikada skora dengeyi getirdi: 29-29. Dış atışlarda isabetler bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, 18. dakika öne geçmesine rağmen (38-36), soyunma odasına 40-40'lık eşitlikle gidildi.

Üçüncü çeyrekte sayılar üreten Demir İnşaat Büyükçekmece, 25. dakikayı 51-48 önde geçti. Colter'in skorer oyunuyla hücumda etkili olan Khimik, çeyreğin sonunda 59-57 öne geçti. Khimik, Petrov'un kendi yarı sahasından attığı son saniye basketiyle final periyoduna 62-59 üstün girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe hücumda iyi başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 35. dakikayı 71-67 önde bitirdi. Savunma sertliğini artıran Khimik, serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla bitime 2 dakika 30 saniye kala skora eşitliği getirdi: 73-73. Demir İnşaat Büyükçekmece, Stojanovski'nin serbest atışlarıyla son 30 saniyeye 78-76 önde girdi. Son bölümde taktik faullerde hata yapmayan Demir İnşaat Büyükçekmece, sahadan 80-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Demir İnşaat Büyükçekmece'de 21 sayı kaydeden Wright oldu. Konuk ekipte ise Colter'in 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 13, Melih Yıldız, Wright 21, Kairys 11, Moldoveanu 10, Oğulcan Baykan 3, Simpson 10, Burak Yıldızlı, Stojanovski 10, Merthan Mutlu 2

Khimik: Riabchuck 3, Colter 19, Malchevskyi 6, Antypov 6, Love 2, Pavlov 2, Petrov 16, Arians 9, Sydorov 10, Marchenko 3

1. Periyot: 12-22

Devre: 40-40

3. Periyot: 59-62