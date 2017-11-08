Büyükçekmece'den Avrupa zaferi
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu'nda Demir İnşaat Büyükçekmece, Ukrayna'nın Khimik takımını 80-76 yendi.
Bu sonuçla, Demir İnşaat Büyükçekmece gruptaki 4. maçında üçüncü galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 5. maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmaya Ukrayna temsilcisi hücumda ve savunmada çok iyi başladı. İlk 5 dakikayı 11-2 üstün geçen Khimik, birinci çeyreği 22-12 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin başında farkı 13'e (12-25) yükselten Khimik karşısında Demir İnşaat Büyükçekmece, rakibinin faul hakkının erken dolmasıyla sık sık serbest atış çizgisine geldi. İstanbul ekibi, serbest atıştan bulduğu sayılarla 16. dakikada skora dengeyi getirdi: 29-29. Dış atışlarda isabetler bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, 18. dakika öne geçmesine rağmen (38-36), soyunma odasına 40-40'lık eşitlikle gidildi.
Üçüncü çeyrekte sayılar üreten Demir İnşaat Büyükçekmece, 25. dakikayı 51-48 önde geçti. Colter'in skorer oyunuyla hücumda etkili olan Khimik, çeyreğin sonunda 59-57 öne geçti. Khimik, Petrov'un kendi yarı sahasından attığı son saniye basketiyle final periyoduna 62-59 üstün girdi.
Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe hücumda iyi başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 35. dakikayı 71-67 önde bitirdi. Savunma sertliğini artıran Khimik, serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla bitime 2 dakika 30 saniye kala skora eşitliği getirdi: 73-73. Demir İnşaat Büyükçekmece, Stojanovski'nin serbest atışlarıyla son 30 saniyeye 78-76 önde girdi. Son bölümde taktik faullerde hata yapmayan Demir İnşaat Büyükçekmece, sahadan 80-76 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi Demir İnşaat Büyükçekmece'de 21 sayı kaydeden Wright oldu. Konuk ekipte ise Colter'in 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.- Demir İnşaat Büyükçekmece: 80 - Khimik: 76
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 13, Melih Yıldız, Wright 21, Kairys 11, Moldoveanu 10, Oğulcan Baykan 3, Simpson 10, Burak Yıldızlı, Stojanovski 10, Merthan Mutlu 2
Khimik: Riabchuck 3, Colter 19, Malchevskyi 6, Antypov 6, Love 2, Pavlov 2, Petrov 16, Arians 9, Sydorov 10, Marchenko 3
1. Periyot: 12-22
Devre: 40-40
3. Periyot: 59-62
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:03
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Oğuzhan gidebilir
Toplam 31
Yorum
Obejtif Kontrakti bitmek uzere olan abartili bi oyuncu 5 milyondan fazla etmez. NET
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 9
Yorum
KALE SIKINTI VDEMİREL EN ÖNEMLİ SORUMLU..
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Oğuzhan gidebilir
Toplam 31
Yorum
beyaz asil atibanin yedek kalmasi lazim eski atiba yok artik, cok hata yapiyor ve yavasladi baya, orta saha oguzhan ve tolgay ikilisi olmali !!!!
Büyükçekmece'den Avrupa zaferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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