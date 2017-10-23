Pınar Karşıyaka'ya yeni yasak
FIBA, transfer yasağı kapsamındaki borcunun 15 Ekim'e kadar yatırılması gereken yaklaşık 700 bin TL tutarındaki ikinci taksidini ödeyemeyen Pınar Karşıyaka'ya yeniden yasak getirdi.
Yeşil-kırmızılı ekip, 700 bin TL'lik bu taksit ve Kasım ayında ödenmesi gereken 600 bin TL tutarındaki üçüncü taksidi yatırmadan yeni transfer yapamayacak. Karşıyaka, transfer yasağını kaldıramadığı takdirde sezon başından bu yana takımla çalışan ancak 100 bin dolar bonservisi Temmuz ayında sözleşme yaptığı Güney Kore temsilcisi Goyang Orions'a ödenmediği için lisans alınamayan Dustin Hogue'u bonservisi yatırılsa dahi oynatamayacak. Eski basketbolculardan Lazeric Jones'un alacağının da kesinleştiği, önümüzdeki günlerde transfer yasağı kapsamındaki borca ekleneceği öğrenildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:53
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Pınar Karşıyaka'ya yeni yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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