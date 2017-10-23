Banvit, Avrupa'da seri peşinde
Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Yunan temsilcisi AEK takımına konuk olacak. Turuncu-yeşilliler, bu karşılaşmayı kazanarak zorlu periyotta avantaj elde etmek istiyor.
"Adonis Thomas, Damian Kulig, Tolga Geçim, Can Altıntığ, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Jacob Odum, Gasper Vidmar, Rıdvan Öncel, Tony Taylor, Angelo Caloiaro ve Ragıp Berke Atar." Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 117 karşılaşmada 66 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet alarak yüzde 56 galibiyet oranı elde etti. Avrupa'da sezonu zorlu İtalya deplasmanında açan ve üç uzatma sonunda Umana Reyer Venezia'ya 108-101 mağlup olan Banvit, ilk galibiyetini ise yine uzatma sonunda taraftarı önünde Petrol Olimpija'yı 87-83 yenerek almıştı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:36
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Banvit, Avrupa'da seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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