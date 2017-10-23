 Banvit, Avrupa'da seri peşinde – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    , Avrupa'da seri peşinde

    Banvit, Avrupa'da seri peşinde

    , Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Yunan temsilcisi AEK takımına konuk olacak. Turuncu-yeşilliler, bu karşılaşmayı kazanarak zorlu periyotta avantaj elde etmek istiyor.

    Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan , C Grubu'nda çıkacağı üçüncü maçta deplasmanda Yunanistan'ın köklü kulüplerinden AEK ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde turuncu-yeşillilerde sakat oyuncu bulunmazken, Yunanistan kafilesinde ise şu isimler yer alıyor:

    "Adonis Thomas, Damian Kulig, Tolga Geçim, Can Altıntığ, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Jacob Odum, Gasper Vidmar, Rıdvan Öncel, Tony Taylor, Angelo Caloiaro ve Ragıp Berke Atar." Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 117 karşılaşmada 66 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet alarak yüzde 56 galibiyet oranı elde etti. Avrupa'da sezonu zorlu İtalya deplasmanında açan ve üç uzatma sonunda Umana Reyer Venezia'ya 108-101 mağlup olan Banvit, ilk galibiyetini ise yine uzatma sonunda taraftarı önünde Petrol Olimpija'yı 87-83 yenerek almıştı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Banvit, Avrupa'da seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.