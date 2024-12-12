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Haberler Başakşehir Başakşehir 3-1 Heidenheim (MAÇ SONUCU ÖZET) Başakşehir'den Avrupa'da siftah!

Başakşehir 3-1 Heidenheim (MAÇ SONUCU ÖZET) Başakşehir'den Avrupa'da siftah!

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Başakşehir sahasında Almanya temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 yenerek bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı. İşte maçın golleri...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 22:39 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 22:46
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Başakşehir 3-1 Heidenheim (MAÇ SONUCU ÖZET) Başakşehir'den Avrupa'da siftah!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti.

Temsilcimize galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Krzysztof Piatek'den geldi. Heidenheim'ın golünü ise 61.dakikada Mathias Honsak kaydetti.

AVRUPA'DA BU SEZON İLK GALİBİYET

Bu karşılaşmayla birlikte Başakşehir bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı ve Konferans Ligi'nde 5 puanla 22'nci sıraya yükseldi, Heidenheim ise 9 puanla 11. sıraya geriledi

Konferans Ligi'nin 6. haftasında Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanına konuk olacak, Heidenheim ise sahasında St. Gallen'i ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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