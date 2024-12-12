Başakşehir 3-1 Heidenheim (MAÇ SONUCU ÖZET) Başakşehir'den Avrupa'da siftah!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti.

Temsilcimize galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Krzysztof Piatek'den geldi. Heidenheim'ın golünü ise 61.dakikada Mathias Honsak kaydetti.

AVRUPA'DA BU SEZON İLK GALİBİYET

Bu karşılaşmayla birlikte Başakşehir bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı ve Konferans Ligi'nde 5 puanla 22'nci sıraya yükseldi, Heidenheim ise 9 puanla 11. sıraya geriledi

Konferans Ligi'nin 6. haftasında Başakşehir, Cercle Brugge deplasmanına konuk olacak, Heidenheim ise sahasında St. Gallen'i ağırlayacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ GOOLLL! Piatek'in harika servisini Deniz Türüç çok güzel değerlendiriyor. Aradığımız golü erken buluyoruz. pic.twitter.com/qekSMtABmW — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024

⚽ GOOLLL! Miguel Crespo, köşe vuruşunda boşta kalan topu çok iyi takip etti ve ağlara gönderdi. Farkı ikiye çıkarıyoruz. pic.twitter.com/8Me9vkZ7jY — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024

Heidenheim, Honsak'ın köşe vuruşunda bulduğu gol ile farkı bire indiriyor. pic.twitter.com/FlZt39jY5k — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024