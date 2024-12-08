RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

Atakaş Hatayspor: Erce, Burak, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Joelson, Aboubakar

RAMS BAŞAKŞEHİR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor maçı 8 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.