Trendyol 1. Lig'de çıkış arayan Başakşehir, sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 yenerek dört maçlık galibiyet özlemini dindirdi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Mehdi Abeid, çaprazdan uzak köşeye yerden vuruşuyla 1-0 öne geçti. 22'de yardımcı hakemi Cemil Tunç, bilediğinden sakatlandı ve sedye ile hastaneye götürüldü. 36'da Pendikspor, beraberliği yakaladı. Savunmadan dönen topu önünde bulan Erencan, sol köşeye sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.

2. YARIDA COŞTU

İlk yarısı 1-1 berabere biten maçın ikinci yarısında Başakşehir şov başladı. 49'da Figueiredo'nun golüyle skoru 2-1'e getirip yeniden öne geçen turuncu-lacivertliler, 59'da Lima'nın golüyle farkı 2'ye yükseltti. 63'te Piatek, Abeid'in kafa vuruşuna çizgi üstünde dokundu ve maçın skorunu belirledi. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Başakşehir puanını 12'ye yükseltip 17. sıraya yükseldi. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Pendikspor ise 13 puanla 16. sırada haftayı tamamladı.

6 MAÇLIK ÖZLEM SONA ERDİ

İstanbul takımlarını konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanamayan İstanbul Başakşehir, bu şanssızlığını kırdı. Önceki 6 karşılaşmada 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan turuncu-mavililer Pendik'i yenerek kulüp tarihinin en kötü serisini noktaladı.

YAN HAKEM HASTANELİK!

Maçın 22. dakikasında yardımcı hakem Cemil Tunç, bilediğinden sakatlık geçirdi. Orta hakem Cihan Aydın, müsabakayı durdurdu ve sağlık ekiplerini oyuna davet etti. Sol bileğinden sakatlanan yardımcı hakem Tunç, sedye ile hastaneye götürüldü. Dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır, Aydın'ın yerine göreve geldi.

ATAN: BİZİM İÇİN KRİTİK BİR MAÇTI

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kötü gidişe 'dur' demek adına Pendikspor maçının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Son haftalarda oyunumuzu geliştirmemize rağmen sonuç alamıyorduk. Bu galibiyet bir serinin başlangıcı olacak" dedi.

VİEİRA'NIN YÜZÜ BU KEZ GÜLMEDİ

Pendikspor'da Osman Özköylü'nün yerine göreve gelen Portekizli teknik adam Ivo Vieira, takıma çıktığı 4 maçta 3 galibiyet aldırmıştı. Tek yenilgisini 5-0'la Fenerbahçe'ye karşı yaşayan 47 yaşındaki teknik direktör ikinci yenilgisini Başakşehir önünde yaşadı.