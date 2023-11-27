Haberler Başakşehir Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Rams Başakşehir ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 09:11
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Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rams Başakşehir ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAMS BAŞAKŞEHİR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rams Başakşehir - Siltaş Yapı Pendikspor maçı 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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