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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Her maç bizim için final artık

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte teknik direktör Çağdaş Atan, ikinci yarıda oyuncularının müthiş oynadığını söyledi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 23:18
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Her maç bizim için final artık

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, ikinci yarıda oyuncularının müthiş oynadığını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Maça müthiş başladık. Hakem sakatlığından oyunun ritmi biraz bozuldu ve beraberlik golünü yedik. İkinci yarı oyuncularım müthiş bir geri dönüş yaptılar. Hem skoru hem oyunu hem de topu aldık. İkili mücadelede istatistiklerimiz iyiydi." dedi.

Oynamak istedikleri oyunu geç oturttuklarını belirten Atan şöyle konuştu:

"Sonunda yüzümüzün güldüğü bir maç sonu oldu. Son haftalarda biraz fikstür şanssızlığından bahsedebiliriz. 9 maçın 6'sını deplasmanda oynadık. Bazı maçlar kazanabileceğimizi düşünebileceğimiz maçlardı. Biraz süreç yavaş işledi. Biz bu kadar az puan toplayacağımızı ve oyunumuzu bu kadar yavaş oturtabileceğimizi düşünmüyorduk. Bizim içinde bir tecrübe oldu. Kadrodaki aynı tip oyunculardan sıyrılmak, hızı artırmak ve oyunu oturtmak bir süreç. Lig'in ilk haftaları oyunu oturtmak açısından önemlidir her zaman."

Her maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu vurgulayan Atan, "Mutluyum ama çok önemli bir şey başardığımızı düşünmüyorum. Başakşehir'in rutini olması gereken bir işi yaptık sadece. Artık maç maç gidiyoruz. Bizim için Rizespor maçı final gibi bir maç olacak. Her maç bizim için final artık. En iyi şekilde hazırlanarak devam etmek istiyoruz." şeklinde sözlerini tamamladı.

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