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Başakşehir Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir kadrosunu Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid ile güçlendirdi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:22
Başakşehir Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir, 30 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehdi Abeid'e "Ailemize hoş geldin" diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile Mehdi Abeid'in sözleşme imzalarken fotoğrafları da paylaşıldı.

Abeid, son 3 sezonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımında geçirmişti.

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