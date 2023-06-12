Levent Tüzemen Fenerbahçe-Başakşehir finalini yorumladı!

Hiç rakip markajına girmedi, topu ayağına aldığında çevresini radar gibi inceledi ve boştaki arkadaşlarına akıllı paslar attı. Arda'yı izlerken insan büyük keyif alıyor çünkü top ayağına çok yakışıyor, yumuşak bilekleriyle rakibine kolay çalım atıyor, orta yapmadan önce en büyük özelliği olan kafasını kaldırıyor.