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Başakşehir’in genç eldiveni alkış aldı!

Başakşehir’in Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda oynadığı Adana Demirspor mücadelesine 18 yaşındaki Deniz Dilmen damgasını vurdu. Maçta bir penaltı kurtaran genç kaleci, gösterdiği performansla beğeni topladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 15:26
Başakşehir’in genç eldiveni alkış aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Mücadeleye turuncu-lacivertlilerde 11'de başlayan 2005 doğumlu kaleci Deniz Dilmen, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dilmen, müsabakanın skoru 2-2'yi gösterirken 61. dakikada tecrübeli futbolcu Younes Belhanda'nın kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi. Kariyerinin ilk maçında 9 kurtarış yapan genç kaleci, Başakşehir'in karşılaşmayı galibiyetle tamamlamasında büyük rol oynadı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun 11'de görev verdiği 2005 doğumlu kaleci, turuncu-lacivertli formayla profesyonel olarak bir maçta forma giyen en genç kaleci olarak da tarihe geçti.

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