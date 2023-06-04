Başakşehir’in genç eldiveni alkış aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Mücadeleye turuncu-lacivertlilerde 11'de başlayan 2005 doğumlu kaleci Deniz Dilmen, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dilmen, müsabakanın skoru 2-2'yi gösterirken 61. dakikada tecrübeli futbolcu Younes Belhanda'nın kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi. Kariyerinin ilk maçında 9 kurtarış yapan genç kaleci, Başakşehir'in karşılaşmayı galibiyetle tamamlamasında büyük rol oynadı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun 11'de görev verdiği 2005 doğumlu kaleci, turuncu-lacivertli formayla profesyonel olarak bir maçta forma giyen en genç kaleci olarak da tarihe geçti.