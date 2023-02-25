Başakşehir'in dişine göre

Başakşehir, Sivasspor gibi grubunu lider bitirerek seribaşı olarak katıldığı son 16 kurasında Belçika'dan Gent'le eşleşti. İlk maçı deplasmanda 9 Mart'ta oynayacak olan turuncu-lacivertliler, rövanş karşılaşmasını ise 15 Mart'ta İstanbul'da yapacak. Gent, son 16 Play-Off turunda Azerbaycan'dan Karabağ'ı (1-0, 0-1) penaltı atışlarıyla elemeyi başarırken, Belçika'nın son dönemde en çok dikkati çeken takımı olarak ön plana çıkıyor.



33 YILDA 5 KUPA



BELÇİKA'nın bir numaralı liginde 1989-90 sezonundan beri mücadele eden Gent, ilk şampiyonluğunu 2014-15'te yaşadı. Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Gent, bunu başaran ilk Belçika takımı oldu. 1 lig şampiyonluğunun yanı sıra 4 kupa ve 1 Süper Kupa zaferi de elde etti. Maçlarını 20 bin kişilik KAA Gent Stadı'nda oynayan takımın teknik direktörlüğünü ise Belçikalı Hein Vanhaezebrouck yapıyor.



ZİRVEDEN UZAKTA



GENT, bu sezon ligde zirve yarışından uzak kaldı. Belçika Ligi'nde 26 hafta sonunda 42 puan toplayan mavi-beyazlılar, lider Genk'in 21 puan gerisinde bulunuyor. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alabilen Gent, inişli çıkışlı bir performans ortaya koyuyor.



En iyi ismi sakatlandı

GENT'İN en değerli futbolcusu 7.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Faslı santrfor Tissoudali. Ancak 29 yaşındaki golcü, sezon başında geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Takımın en etkili isimleri olarak Güney Koreli orta saha Seok ve Belçikalı santrforlar Cuypers ile Depoitre, dikkat çekiyor. 23 yaşındaki Seok 8, 25 yaşındaki Cuypers 19, 34 yaşındaki Depoitre ise 7 kez ağları sarstı.



Final maçı Prag'da



UEFA Avrupa Konferans Ligi, geçen sezon ilk kez düzenlendi ve İtalya temsilcisi Roma, kupayı müzesine götürdü. Konferans Ligi'nin bu sezon final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.