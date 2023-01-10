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Başakşehir Shaocong Wu transferini resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan stoper Shaocong Wu'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 14:31
Başakşehir Shaocong Wu transferini resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC'da oynayan stoper Shaocong Wu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. İstanbul ekibi, bu kapsamda Guangzhou FC forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Shaocong Wu'yu renklerine bağladı. Turuncu-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC'da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu'yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

22 yaşındaki savunmacı, Guangzhou FC formasıyla geride kalan sezonda 25 maçta forma giyip 1 asist yaptı.

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