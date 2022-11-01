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Zafer Başakşehir'in

Turuncu-lacivertliler, Giresun engelini Ndayishimiye, Keny ve Ömer Ali’nin golleriyle aşıp kritik Hearts sınavı öncesinde moral buldu. Çotanaklar’ın galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Zafer Başakşehir'in

Ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren Başakşehir, 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ilk tehlikeli atağı konuk ekipten geldi. 27'de Hayrullah'ın yakın mesafeden vuruşunu Hasan Ali kayarak son anda önledi. 38'de Başakşehir öne geçti. Serdar Gürler'in ortasını savunma uzaklaştırdı ama topu önünde bulan Ndayishimiye'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

SERGINHO YETMEDİ
İlk devreyi önde kapatan turuncu-lacivertliler 65'te ikinci golü buldu. Berkay Özcan'ın pasında Philippe Keny topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. 76'da gelişen atakta Ömer Ali Şahiner bir kez daha topu Giresun ağlarına yolladı ve skor 3-0 oldu. 80'de Serginho Giresunspor'un tek golünü atan isim oldu. Başakşehir puanını 23'e yükseltip Fenerbahçe'nin ardından 2. sıraya yerleşti. 8 maçtır kazanamayan Giresun ise 9 puanla 17. sırada yer aldı.

'KÖTÜ BİR GİDİŞAT'
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek, "Yakaladığımız pozisyonlar var. Rakibimizin kaliteli ayakları var. Kadro kalitesi olarak bizden çok farklılar. Kötü bir gidişatımız var, düzeltmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

BELÖZOĞLU MEMNUN
Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, oyunun büyük bölümünde önemli işler yaptıklarını belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Galibiyet için mutluyum. Hearts maçında Biglia ve Mahmut'un oynaması zor" diye konuştu.

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