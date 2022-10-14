Haberler Başakşehir Stefano Okaka UEFA Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi

Stefano Okaka UEFA Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi

Son dakika haberleri... Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Rigas Skola'yı 3-0 mağlup etti. Müsabakada 2 gol atan turuncu-lacivertlilerin santrforu Stefano Okaka haftanın futbolcusu seçildi. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 17:56 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 17:59
Stefano Okaka UEFA Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi

UEFA Konferans Ligi'nde haftanın futbolcusu, Medipol Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka seçildi.

UEFA Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Başakşehir, sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin gollerini 11. dakikada Deniz Türüç ve 45 ile 72. dakikalarda Okaka kaydetti. İtalyan futbolcu, gösterdiği bu performansla UEFA tarafından yapılan oylama sonucunda Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

33 yaşındaki futbolcu, oylamada Fiorentina'dan Gonzalez, Djurgarden'dan Wikheim ve FCSB'den Jorgensen'i geride bıraktı.

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