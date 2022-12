Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Ümraniyespor maçı sonrası futbolcuları hakkında dikkat çeken sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.



"BUGÜN KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Galatasaray karşısında alınan 7-0'lık mağlubiyetle Dünya Kupası arasına girmenin motivasyon açısından kendilerini zorladığını belirten Belözoğlu, "Moral olarak hepimizin çok düşük seviyede olduğu bir ilk etap kamp dönemi yaşadık. Bizim için kolay değildi. Bizim için kolay olmayan skorla kampa gittik. İlk etap değerlendirmelerle geçti. İkinci etap çok verimli geçti. Oyuncular yüksek motivasyonla kampa bağlandılar. Akabinde de istediğimiz oyun, hazırlık maçları olsun, geri dönüş sinyalleri verilmişti. Kolay değildi, bunun da üstesinden gelecek kuvvetimiz olduğunu biliyoruz. Her şeyden önce iyi insanlardan oluşan bir takımız. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bugün kazanmak önemliydi. Kampta iyi ortam vardı. Bunun karşılığı oldu diye düşünüyorum. Futbol bu, her anına ayrı konsantre olmak gerekir. Kolay bir süreç olmadı ama 3 kulvarda yarışacak gücümüz olduğunu biliyorduk" ifadelerini kullandı.