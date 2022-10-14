Haberler Fenerbahçe Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Son dakika spor haberleri... Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor gruptaki 4. karşılaşmalarından galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Türk futbolunda da bir ilk yaşanmış oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 09:33
Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Türk futbolu, Avrupa'da tarihi bir gece yaşadı.

Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımızın hepsi maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Sarı-lacivertlilerin gollerini Joao Pedro ve penaltıdan Michy Batshuayi attı.

Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Fenerbahçe'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Trabzonspor'dan farklı bir skor geldi.

Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Bordo-mavililer, H Grubu'nda sahasında ağırladığı Monaco'yu 4-0 yendi.

Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Temsilcimizin gollerini Malang Sarr (kk), Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Trezeguet attı.

Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Başakşehir, ilk maçta deplasmanda berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'dan eli boş gönderdi.

Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Konferans Ligi A Grubu'nda oynanan maçı Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 3-0 kazandı.

Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Başakşehir'in golleri Deniz Türüç ve Stefano Okaka (2)'dan geldi.

Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Sivasspor da, Ballkani'den rövanşı aldı.

Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Rıza Çalımbay'ın talebeleri, ilk maçta 4-3 kaybettiği rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen, 2-1'lik skorla mağlup etti.

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