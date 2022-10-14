Türk futbolunda tarihi gece! İlk kez...

Türk futbolu, Avrupa'da tarihi bir gece yaşadı.
Türk futbolu, Avrupa'da tarihi bir gece yaşadı.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımızın hepsi maçlarından galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin gollerini Joao Pedro ve penaltıdan Michy Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Trabzonspor'dan farklı bir skor geldi.
Bordo-mavililer, H Grubu'nda sahasında ağırladığı Monaco'yu 4-0 yendi.
Temsilcimizin gollerini Malang Sarr (kk), Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Trezeguet attı.
Başakşehir, ilk maçta deplasmanda berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'dan eli boş gönderdi.
Konferans Ligi A Grubu'nda oynanan maçı Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 3-0 kazandı.
Başakşehir'in golleri Deniz Türüç ve Stefano Okaka (2)'dan geldi.
Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Sivasspor da, Ballkani'den rövanşı aldı.
Rıza Çalımbay'ın talebeleri, ilk maçta 4-3 kaybettiği rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen, 2-1'lik skorla mağlup etti.
Sivasspor'un gollerini Hakan Arslan ve Karol Angielski kaydetti.
AVRUPA'DA BİR İLK
4 galibiyetle birlikte, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapadı.