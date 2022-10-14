UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Son olarak AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Joao Pedro ve penaltıdan Batshuayi kaydetti.
Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Kanarya puanını 10'a yükselterek averajla liderliğini sürdürdü.
Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, grup liderliği için Rennes ile mücadele verecek.
FENERBAHÇE GRUPTA NAMAĞLUP!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda birlikte yer aldığı Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile oynadığı 4 maçta rakiplerine mağlup olmadı.
Sarı-lacivertliler, Rennes deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Öte yandan Fenerbahçe bu süreçte Dinamo Kiev'i 2-1 ve AEK Larnaca'yı 2-0 ile 1-2'lik skorlarla devirdi.
Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nin ön elemelerinde oynadığı 4 maçta da mağlup olmamıştı.
GRUBUN EN GOLCÜSÜ!
Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçlarla birlikte ilk 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun en golcü takımı unvanının sahibi oldu.
JORGE JESUS'LA MUHTEŞEM SERİ
Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını (ön elemeler dahil) kaybetmeyen Fenerbahçe (6G 2B), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık dönemde yaşadı.
AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi.
"HER ZAMAN AYNI OYUNU SERGİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca galibiyetinin ardından, "Her zaman aynı oyunu sergilemeye çalışıyoruz. Bugün de normalde yaptığımız şeyleri saha içerisinde yaptık ve gruptan çıkmayı garantiledik" dedi.
UEFA SIRALAMASINDA BÜYÜK TIRMANIŞ!
Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlar UEFA kulüpler sıralamasına da yansıdı.
Avrupa'da sezona 14.500 puanla 107. sırada başlayan sarı-lacivertliler sergilediği performansla 22.000 puana ulaştı ve 70. sıraya yükseldi.