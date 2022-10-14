UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

JORGE JESUS'LA MUHTEŞEM SERİ

Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını (ön elemeler dahil) kaybetmeyen Fenerbahçe (6G 2B), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık dönemde yaşadı.