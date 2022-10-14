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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

Son dakika spor haberi: Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yükselişine Avrupa'da da devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus ile bambaşka bir havaya bürünen sarı-lacivertliler, son olarak AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek B Grubu'nda averajla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, üst üste aldığı galibiyetlerle UEFA kulüpler sıralamasında yukarıya tırmandı. İşte Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 09:27
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

Son olarak AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Joao Pedro ve penaltıdan Batshuayi kaydetti.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Kanarya puanını 10'a yükselterek averajla liderliğini sürdürdü.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, grup liderliği için Rennes ile mücadele verecek.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

FENERBAHÇE GRUPTA NAMAĞLUP!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda birlikte yer aldığı Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile oynadığı 4 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

Sarı-lacivertliler, Rennes deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

Öte yandan Fenerbahçe bu süreçte Dinamo Kiev'i 2-1 ve AEK Larnaca'yı 2-0 ile 1-2'lik skorlarla devirdi.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nin ön elemelerinde oynadığı 4 maçta da mağlup olmamıştı.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

GRUBUN EN GOLCÜSÜ!
Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçlarla birlikte ilk 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun en golcü takımı unvanının sahibi oldu.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

JORGE JESUS'LA MUHTEŞEM SERİ
Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını (ön elemeler dahil) kaybetmeyen Fenerbahçe (6G 2B), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık dönemde yaşadı.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

"HER ZAMAN AYNI OYUNU SERGİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca galibiyetinin ardından, "Her zaman aynı oyunu sergilemeye çalışıyoruz. Bugün de normalde yaptığımız şeyleri saha içerisinde yaptık ve gruptan çıkmayı garantiledik" dedi.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

UEFA SIRALAMASINDA BÜYÜK TIRMANIŞ!
Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlar UEFA kulüpler sıralamasına da yansıdı.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe uçtu

Avrupa'da sezona 14.500 puanla 107. sırada başlayan sarı-lacivertliler sergilediği performansla 22.000 puana ulaştı ve 70. sıraya yükseldi.

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