Haberler Başakşehir O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Arsenal'den büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, umduğunu bulamamıştı. Sarı lacivertliler ile sözleşmesini fesheden Özil Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Yıldız futbolcunun bir dönem Malezya'ya transfer olacağı konuşulurken, o kulübün başkanından flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:29
O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Arsenal'den büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, umduğunu bulamamıştı.

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Sarı lacivertliler ile sözleşmesini fesheden Özil Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Uzun süredir sakatlıklar, hastalıklar ve fiziki yetersizlikler yüzünden forma yüzü göremeyen Mesut'un bonservisini alarak Endonezya Ligi'ne transfer olmak istediği iddia edilmişti.

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Mesut, sosyal medyada en fazla takipçisinin olduğu ülke olan Endonezya Ligi takımlarından Bali United'ta da futbol oynamak istediğini daha önce açıklamıştı.

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Fakat adının geçtiği başka bir kulüp olan Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in sahibi Tunku İsmail Sultan İbrahim, Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

'KOŞMAYAN OYUNCUYA PARA HARCAMAM'

Aynı zamanda Malezya'nın veliaht prensi olan İbrahim, Johor ekibinin Mesut Özil'i alacağı iddialarını reddederek şunları söyledi;

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

"Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum.

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Johor'da kimse süperstar olamaz.

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Bu kulüp, sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder.'

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

'MESUT ÖZİL NEREDEN ÇIKTI'

'Mesut Özil, iddiaları nereden çıktı bilmiyorum.

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Ancak Sevilla'da forma giyen Papu Gomez'in buraya makul bir ücretle gelme ihtimali varsa, onu getirmek isteriz.

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Mesut Özil ise hiçbir zaman planlarımızda yer almadı." ifadelerini kullandı.

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

BU SEZON 3 MAÇTA 21 DAKİKA OYNADI

34 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Bu sezon 3 maçta topla 21 dakika oynadı. Başakşehir'in rezerv takımının Kasımpaşa'ya 7-1 yenildiği maçta ise 45 dakika sahada kaldı.

O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Mesut; Fiorentina maçında 8, Kayserispor maçında 10, Antwerp maçında ise 3 dakika sahada kaldı.

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