O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil...

Arsenal'den büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, umduğunu bulamamıştı.
Arsenal'den büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, umduğunu bulamamıştı.
Sarı lacivertliler ile sözleşmesini fesheden Özil Başakşehir'in yolunu tutmuştu.
Uzun süredir sakatlıklar, hastalıklar ve fiziki yetersizlikler yüzünden forma yüzü göremeyen Mesut'un bonservisini alarak Endonezya Ligi'ne transfer olmak istediği iddia edilmişti.
Mesut, sosyal medyada en fazla takipçisinin olduğu ülke olan Endonezya Ligi takımlarından Bali United'ta da futbol oynamak istediğini daha önce açıklamıştı.
Fakat adının geçtiği başka bir kulüp olan Malezya Ligi ekiplerinden Johor Darul Ta'zim'in sahibi Tunku İsmail Sultan İbrahim, Medipol Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'KOŞMAYAN OYUNCUYA PARA HARCAMAM'
Aynı zamanda Malezya'nın veliaht prensi olan İbrahim, Johor ekibinin Mesut Özil'i alacağı iddialarını reddederek şunları söyledi;
"Kulübün parasını sahada takım için koşmayacak bir oyuncuya harcamamam gerektiğini düşünüyorum.
Johor'da kimse süperstar olamaz.
Bu kulüp, sadece sahada arkadaşları için canını verecek futbolcuları kabul eder.'
'MESUT ÖZİL NEREDEN ÇIKTI'
'Mesut Özil, iddiaları nereden çıktı bilmiyorum.
Ancak Sevilla'da forma giyen Papu Gomez'in buraya makul bir ücretle gelme ihtimali varsa, onu getirmek isteriz.
Mesut Özil ise hiçbir zaman planlarımızda yer almadı." ifadelerini kullandı.
BU SEZON 3 MAÇTA 21 DAKİKA OYNADI
34 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.
Bu sezon 3 maçta topla 21 dakika oynadı. Başakşehir'in rezerv takımının Kasımpaşa'ya 7-1 yenildiği maçta ise 45 dakika sahada kaldı.
Mesut; Fiorentina maçında 8, Kayserispor maçında 10, Antwerp maçında ise 3 dakika sahada kaldı.