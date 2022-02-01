Başakşehir’de Trezeguet tamam

Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Trezeguet, Başakşehir'le Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İstanbul ekibi, İngiltere Premier Lig ekibi A.Villa'dan Mısırlı Trezeguet'i kiralıyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet'nin kiralık transferi için A.Villa ile anlaştık" diye transferi duyurdu. Mısır ile Afrika Kupası'ndaki 27 yaşındaki sol kanat, A.Villa'yla ilk sezonunda 41 maçta 7 gol, 2 asist, geçen sezon 22 maçta 2 gol, 2 asist, bu sezon ise sadece 11 dakika görev aldı.

NDAYİSHİMİYE'YE BORDEAUX DA TALİP

Başakşehirli Ndayishimiye'ye bir takım daha talip oldu. L'Équipe'teki habere göre; Antwerp, Anderlecht ve H.Dynamo'nun ardından Fransız ekibi Bordeaux'nun da 23 yaşındaki Burundili stopere talip olduğu öne sürüldü.