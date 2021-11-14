Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

İŞTE O ÖZELLİKLER:
1- Emre Belözoğlu'nun takımları 4-3-2-1 formasyonuyla orta sahaların kalabalık olduğu bir formasyon kurguladı. Fenerbahçe'de İrfan Can-Mesut Özil yan yana oynarken, Gustavo yedek kalmıştı. Başakşehir'de de Visca-Berkay Özcan ikilisi şimdiden öne çıktı.
2- Yıldızlarla iyi anlaşan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de Mesut Özil'le sıcak diyalog kurmuştu. Başakşehir'de de Visca ile çok iyi anlaşan Belözoğlu, oyuncularına arkadaş gibi yaklaşıyor.
3- Fenerbahçe'de Enner Valencia'yı forvete çeken ve başarılı olan Emre Belözoğlu, Başakşehir'de de Stefano Okaka'nın rahat edeceği bir sistemi devreye aldı. Okaka özellikle Beşiktaş maçında attığı 2 golle dikkat çekti.
4- Yabancı dil konusunda sorun yaşamayan Emre Belözoğlu hem Fenerbahçe hem de Başakşehir'de tercümansız iletişim kurarak fark yarattı.
5- Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner ve Mesut Özil'in liderliklerini öne çıkaran Belözoğlu, Başakşehir'de de Mahmut, Visca ve Hasan Ali'yi görevlendirdi. (Milliyet)