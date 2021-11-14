Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

YABANCI DİL AVANTAJI

Avrupa'da herhangi bir kulübe transfer yapamayan Türk teknik direktörlerin esas problemi her zaman yabancı dil oldu. Ancak Emre Belözoğlu, futbolculuğundan beri bu bariyere hiç takılmadı. Kısa sürede hem İngilizce hem de İtalyanca öğrenen Belözoğlu, İspanya'da Atletico Madrid'de oynadığı için İspanyolca konusunda da zorluk yaşamıyor.