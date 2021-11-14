Haberler Başakşehir Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Geçtiğimiz sezon son haftalarda Fenerbahçe'nin başına geçen, ancak Sivasspor'a karşı alınan yenilgiyle şampiyonluktan olan Emre Belözoğlu, sezon başında sarı lacivertli kulüpten ayrılmış ve daha sonra Aykut Kocaman'dan boşalan Başakşehir teknik direktörlük koltuğuna getirilmişti. İlk 4 maçından da galibiyetle ayrılan genç teknik adamın hedefi ise Avrupa. İşte Emre Belözoğlu'nun Avrupa için öne çıkan özellikleri...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 10:51
Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Türk futbolunda son yıllarda Avrupa'ya transfer olan oyuncuların sayısı artsa da teknik direktör konusunda hiçbir gelişme yaşanmıyor. Neredeyse Fatih Terim'in İtalya'da Milan ve Fiorentina'da görev yaptığı 2000-2001 yılları dışında Avrupa'da önemli bir kulübe ya da lige hoca ihracatı yapılamadı.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Ancak yeni bir isim bu talihsiz durumu tersine çevirmek için kolları sıvadı. Futbolculuk döneminde Brezilya efsanesi Pele tarafından 'En iyi 125' futbolcu listesine giren Emre Belözoğlu, artık yedek kulübesinde antrenör göreviyle oturuyor.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlüğe de hızlı bir giriş yapan Belözoğlu, simgesi olduğu kulüpler Fenerbahçe ve Başakşehir'de ilk deneyimlerini yaşadı.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

HEDEFİ NET

İngilizce ve İtalyanca konuşabilen artı olarak İspanyolca da bilen 41 yaşındaki Emre Belözoğlu, kariyer planlamasını çoktan yaptı. Net bir şekilde Avrupa'da görev yapmak istediğini dile getiren başarılı futbol adamı, sezon başında Lazio'dan Maurizio Sarri'den yardımcılık teklifi bile almıştı.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

İtalya'da Inter'de oynadığı için Çizme'de tanınan Emre Belözoğlu, kısa bir süre içerisinde Avrupa'nın 5 büyük ligine adım atmak istiyor.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Geçen sezon ligin son 10 maçında göreve geçtiği Fenerbahçe'de kılpayı şampiyonluğu kaçıran genç antrenör, 2019-20 sezonunun şampiyonu Başakşehir'de ise nispeten sezonun başında koltuğa oturdu.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Aykut Kocaman'ın ayrılmasıyla 9. haftadaki Beşiktaş maçıyla açılışı yapan Belözoğlu, 3-2'lik galibiyetle 'merhaba' dedi. Nuri Şahin projesiyle değişime giren Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Başakşehir, Adana Demirspor'u da evinde 2-1 mağlup etti. Son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında güzel bir futbolla 3-1'lik galibiyet geldi, 4'te 4 ile Emre Belözoğlu imzası dikkat çekti.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

REFERANSI KARİYERİ

Antrenörlük gömleğini hızlıca giyen Emre Belözoğlu'nun en büyük referansı ve tecrübesi futbolculuk kariyeri oldu. 1997-2020 arası dönemde Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Başakşehir gibi önemli kulüplerde forma giyen ve her zaman şampiyonluklara oynayan Belözoğlu, A Milli Takım formasını da tam 101 kez giydi.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Kariyerinde 2002 Dünya Kupası 3.'lüğü, EURO 2008 yarı finali, UEFA Kupası şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası gibi uluslararası başarılar olan genç antrenör, Süper Lig'de de G.Saray ve F.Bahçe formasıyla tam 5 şampiyonluk yaşadı.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Diego Simeone, Roberto Mancini, Fatih Terim, Aykut Kocaman, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Mircea Lucescu, Abdullah Avcı, Ersun Yanal, Luis Aragones, Christoph Daum, Greame Souness, Sam Allardyce ve Kevin Keegan gibi önemli futbol adamlarıyla çalışan Belözoğlu ciddi deneyimler edindi.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

YABANCI DİL AVANTAJI

Avrupa'da herhangi bir kulübe transfer yapamayan Türk teknik direktörlerin esas problemi her zaman yabancı dil oldu. Ancak Emre Belözoğlu, futbolculuğundan beri bu bariyere hiç takılmadı. Kısa sürede hem İngilizce hem de İtalyanca öğrenen Belözoğlu, İspanya'da Atletico Madrid'de oynadığı için İspanyolca konusunda da zorluk yaşamıyor.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Inter, Newcastle United ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giyen 41 yaşındaki isim, Avrupa futbolunda birçok önemli referansa sahip. Başta Diego Simeone olmak üzere ünlü teknik direktörlerin yakından tanıdığı bir isim.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

HEDEF YENİDEN ZİRVE

2019-20 sezonunda şampiyon olan Başakşehir, son 2 yılda ciddi bir düşüş yaşadı. Hatta şampiyon hoca Okan Buruk'la bile yollar ayrıldı. Son olarak Aykut Kocaman da çare olmayınca gözler Emre Belözoğlu'na döndü.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Tıpkı Fenerbahçe'deki gibi kötü gidişatın ortasında görevi devralan Belözoğlu, kısa sürede hem enerji hem de sonuç olarak başarılı bir yol izledi. Yeniden Başakşehir'i üst sıralara yaklaştırmak isteyen genç çalıştırıcı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılmayı ilk hedef olarak belirledi.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

HIZLI BAŞLANGIÇ

Emre Belözoğlu, futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlük kariyerine de hızlı başladı. 1997'de henüz 17 yaşındayken Galatasaray'da A takımın önemli bir ismi olan ve kısa sürede milli takıma kadar yükselen Belözoğlu, hocalık kariyerinde de benzer bir yolu izledi.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Futbolu bıraktığı yılın hemen akabinde 8 yıl formasını taşıdığı Fenerbahçe'de önce sportif direktör ardından teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, şimdi de daha önce 4 yıl formasını giydiği Başakşehir'de hocalık koltuğuna geçti.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

GÖZ DOLDURAN İSTATİSTİKLER

Teknik direktörlük kariyerine hızlı bir giriş yapan Emre Belözoğlu'nun istatistikleri de şimdiden göz dolduruyor. Fenerbahçe ve Başakşehir gibi iki önemli takımla 14 resmi maça çıkan Belözoğlu, 11 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Fenerbahçe'de 10 maçlık görevinde maç başına 2.3'lük puan ortalaması tutturan genç antrenör, Başakşehir'de de 4'te 4 yaptı ve şu anda maç başına 3'lük puan ortalamasını yakaladı. 14 maçta Emre Belözoğlu'nun takımları 28 gol atarken, 15 gol yedi. Böylece Belözoğlu'nun maç başına gol ortalaması da 2.0'ı buldu.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

GÜÇLÜ EKİP ÇALIŞMASI

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe adım attığı ilk günden itibaren teknik ekibi de netleşti. Buradaki en önemli görev Erdinç Sözer'in oldu. 53 yaşındaki Erdinç Sözer, Belözoğlu'nun en büyük destekçisi ve birinci yardımcısı oldu. Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Selçuk Şahin de genç çalıştırıcının en önemli yol arkadaşlarından biri.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

Yine Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Pierre Webo, Emre Belözoğlu'nun yardımcılarından. Kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu ise Belözoğlu'nun çok iyi tanıdığı bir antrenör. Beri Pardo ve Dolu Arslan da bilip güvendiği isimler.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

BELÖZOĞLU FARKI!

Teknik direktörlük kariyerinde henüz çok yeni olmasına rağmen kısa sürede Emre Belözoğlu'nun kendine has kuralları ve tarzı göze çarptı. Takımlarına uyguladığı taktik formasyondan, kısa sürede yıldızlaştırdığı oyunculara kadar birçok özelliğiyle Belözoğlu dikkat çekmeyi başardı.

Emre Belözoğlu hedefi belirledi! Fatih Terim'den sonra...

İŞTE O ÖZELLİKLER:

1- Emre Belözoğlu'nun takımları 4-3-2-1 formasyonuyla orta sahaların kalabalık olduğu bir formasyon kurguladı. Fenerbahçe'de İrfan Can-Mesut Özil yan yana oynarken, Gustavo yedek kalmıştı. Başakşehir'de de Visca-Berkay Özcan ikilisi şimdiden öne çıktı.

2- Yıldızlarla iyi anlaşan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de Mesut Özil'le sıcak diyalog kurmuştu. Başakşehir'de de Visca ile çok iyi anlaşan Belözoğlu, oyuncularına arkadaş gibi yaklaşıyor.

3- Fenerbahçe'de Enner Valencia'yı forvete çeken ve başarılı olan Emre Belözoğlu, Başakşehir'de de Stefano Okaka'nın rahat edeceği bir sistemi devreye aldı. Okaka özellikle Beşiktaş maçında attığı 2 golle dikkat çekti.

4- Yabancı dil konusunda sorun yaşamayan Emre Belözoğlu hem Fenerbahçe hem de Başakşehir'de tercümansız iletişim kurarak fark yarattı.

5- Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner ve Mesut Özil'in liderliklerini öne çıkaran Belözoğlu, Başakşehir'de de Mahmut, Visca ve Hasan Ali'yi görevlendirdi. (Milliyet)

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