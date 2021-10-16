Efsanevi galibiyet

Milli ara öncesi Aykut Kocaman'ı gönderen Medipol Başakşehir göreve Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Yeni hocasıyla ilk sınavına ligin en güçlü takımına karşı çıkan Başakşehir, 3 puanı 3 golle almayı başardı. Okaka'nın 40. dakikadaki golüyle öne geçen turuncu-lacivertlier, Teixeira'nın golüne engel olamadı ancak çabuk döndü. 76'da oyuna giren Gulbrandsen önce 83'te Okaka'ya asist yaptı 2 dakika sonra fileleri sarstı. Batshuayi'nin penaltı golü Başakşehir'in 3 puanını engelleyemedi.

OKAKA: TAKTİKSEL ANLAMDA İYİ ÇALIŞTIK

Başakşehir'de Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer, galibiyetle başlamanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Milli arada çok iyi çalıştıklarını belirten Sözer, "Yeni hocamızla daha dominant oynayan, galibiyet arayan bir takım haline geleceğiz" diye konuştu. 2 golle yıldızlaşan Okaka ise, "Gerçekten çok önem ifade eden bir maçtı. Sezon bizim için iyi başlamadı ama çalışmalarımızı hiç vazgeçmeden sürdürdük. Yeni hocamızla yaptığımız çalışmalarda taktiksel olarak iyi işler çıkardık" dedi.