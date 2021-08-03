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Başakşehir Hatayspor 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Başakşehir'in gollerini Aleksic ve Berkay Özcan kaydetti. Hatayspor'un golleri Boupendza ve Saint-Louis'ten geldi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 23:10
Başakşehir Hatayspor 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İki Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye Başakşehir, Volkan, Caiçara, Ponck, Ravil, Emre, Mahmut, Ndayishimiye, Zulj, Deniz, Ömer Ali ve Aleksic ilk 11'iyle başladı. Hatayspor'un ilk 11'i ise Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Bülent, Traore, Boudjemaa, Lobjanidze, Kamara, Emre Çolak ve Mame Diouf'tan oluştu. 33'üncü dakikada Başakşehir, Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 74'üncü dakikada Boupendza'nın golüyle Hatayspor, skoru 1-1'e getirdi. 80'inci dakikada Berkay'ın golüyle Başakşehir, 2-1 öne geçti. 86'ncı dakikada Hatayspor'un yeni transferi Saint-Louis, skoru 2-2 yaptı. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.


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