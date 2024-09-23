Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen şoku!

Barcelona'nın Villarreal ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sağ diz patellar tendonunda kopma meydana geldiği açıklandı.

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 5-1'lik skorla mağlup etti. Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, mücadelenin 44. dakikasında Villarreal'in kullandığı köşe vuruşu sonrasında sakatlanarak yerini Inaki Pena'ya bıraktı. Barcelona, Alman kalecinin sağ diz patellar tendonunda kopma meydana geldiğini duyurdu. Ter Stegen, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

32 yaşındaki file bekçisi, Barcelona formasıyla 11. sezonunda 6'si İspanya La Liga, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maçta forma giydi. ter Stegen'in yaşadığı sakatlık sonrası sezonun geri kalanında yarım sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen İspanyol kaleci İnaki Pena'nın forma giymesi bekleniyor.