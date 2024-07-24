İlkay’a flaş teklif

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan için transfer iddiaları devam ediyor. Adı daha önce Galatasaray ile de anılan İlkay Gündoğan için İspanyol basınından önemli bir haber geldi. Esport3'ün haberine göre Katar ekibi Al-Sadd, yıldız orta sahaya teklif yaptı. Almanya Milli Takımı ile EURO 2024'te çeyrek finalde elenen ve ardından tatile giden İlkay Gündoğan, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Özellikle Barcelona'nın orta sahada eksik durumda olmasından dolayı İlkay Gündoğan kaybedilmek istenmiyor. Ancak 33 yaşındaki İlkay'ın Al-Sadd'dan üç yıllık bir teklif aldığı iddia edildi. Yıldız oyuncunun bu teklifi değerlendirdiği ama aynı zamanda Barcelona'dan daha iyi bir kontrat talep edebileceği de vurgulandı.

HANSİ FLICK BIRAKMIYOR

Katar ekibi Al Sadd'ın 3 yıllık transfer teklifi yaptığı İlkay Gündoğan'ı Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick bırakmak istemiyor. Barça'nın yeni teknik patronunun İlkay'a çok güvendiği ve orta sahada böyle bir kayba karşı çıkacağı aktarıldı. Barcelona'da başkan Laporta'nın da İlkay Gündoğan ile görüşeceği ifade edildi.

İLK YILDA 51 MAÇ

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon başında Manchester City'den ayrılıp Barcelona'ya transfer olmuştu. Barça'da ilk sezonunda Xavi Hernandez ile çalışan İlkay, tam 51 resmi müsabakaya çıktı. 33 yaşındaki orta saha, 51 maçta 5 gol atarken, 14 de asist yaptı.