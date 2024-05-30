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Barça’da Flick dönemi

Barcelona'da beklenen gelişme resmiyete kavuştu ve Xavi ile yollarını ayıran İspanyol devi, yeni teknik direktörünü duyurdu.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Barça’da Flick dönemi

Barcelona'da beklenen gelişme resmiyete kavuştu ve Xavi ile yollarını ayıran İspanyol devi, yeni teknik direktörünü duyurdu. Katalanlar, Alman teknik direktör Hansi Flick ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Barcelona'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Flick'in, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. 2021'de Jocahim Löw'ün yerine Almanya Milli Takımı'nın başına getirilen 59 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Eylül 2023'te görevden alınmıştı.

2019-21 arasında B.Münih'i çalıştıran Flick, Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Bundesliga, Almanya Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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