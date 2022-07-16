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Barcelona Lewandowski'yi kadrosuna kattı!

Barcelona, Robert Lewandowski'nin transferi için Alman ekibi Bayern Münih ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 19:19
Barcelona Lewandowski'yi kadrosuna kattı!

Barcelona, Lewandoeski tranferinde mutlu sona ulaştı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Robert Lewandowski'nin transferi için Barcelona ile sözlü olarak anlaşma sağlandığı belirtildi.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer yaptığı açıklamada, "İki taraf için de iyi bir anlaşma oldu. Robert bizimle her şeyi kazandı. Ona minnettarız." dedi.

Kulübün CEO'su Oliver Kahn ise açıklamasında, "Barcelona ile sözlü olarak anlaşmaya vardık. Kontratı bekliyoruz. Robert'e teşekkür ediyoruz. Daha önce de takımdan büyük oyuncular ayrıldı. Başarılar elde etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BARCELONA DA DUYURDU

İspanyol devi Barcelona da sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Lewandowski tranferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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