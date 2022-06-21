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Lewa'da son tango!

34 yaşındaki yıldız için son kez kapıyı çalan Barça, transfere nokta koymaya çok yakın. Resmi imzanın bu hafta atılması bekleniyor.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
Lewa'da son tango!

Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Robert Lewandowski'yle ilgili haberler devam ediyor. Bild, Polonyalı golcü için Alman ekibinin beklentisinin 50 milyon euro olduğunu yazdı. Uzun süredir Lewa'nın peşinde olan Barcelona'nın bu rakama çıkmaya hazırlandığı bildirildi. İspanyol devi, önümüzdeki günlerde 50 milyon euro'luk teklifle Bayern Münih'in kapısını çalacak.

AYRILMAK İSTEDİ
Son olarak 40 milyon euro'luk bonservis bedeli öneren Barça'nın bu teklifi de geri çevrilince devreye giren Lewandowski, transferinde kolaylık sağlanmasını istemişti. 2023'e kadar kontratı bulunan Polonyalı yıldızın ayrılması artık kesin gözüküyor. 2014'te Dortmund'dan bedelsiz olarak transfer olduğu Bayern Münih'te 374 maça çıkan yıldız oyuncu, 344 gol ve 72 asistle oynadı.

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