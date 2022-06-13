Gerard Pique'ye şok! Yollar ayrılıyor

İspanyol devi Barcelona'dan Gerard Pique ile ilgili flaş karar... İspanyol basınında çıkan haberlere göre, teknik direktör Xavi Hernandez, eski takım arkadaşı Gerard Pique ile yola devam etmeme kararı aldı.

Takım kaptanı olan Pique'ye saha dışında sergilediği profesyonelce olmayan davranışları, fiziksel durumundaki yetersizlik ve aldığı yüksek maaş nedeniyle yola devam edilmeyeceği iletildi.

Xavi'nin Pique'yle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği gelen bilgiler arasında.

Sport ve Mundo Deportivo'da yer alan haberlerdeki detaylar göre ise, Xavi'nin Pique'yle ilgili asıl endişesi, saha dışındaki iş hayatında yaşadığı ve ses getiren sıkıntılı gelişmeler ve ayrıldığı eşi Shakira ile özel hayatında yaşadığı ses getiren problemler...

35 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılması durumunda 80 milyon euro'ya varan yüksek bir ücret ödenmesi gerekecek. Barcelona kulübü ise, Pique'ye bu rakamı ödememek için oyuncunun gelecek sezon sonunda futbolu bırakma kararı almasını umuyor.