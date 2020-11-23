Haberler Barcelona Barcelona'dan flaş Lionel Messi kararı! Kadro dışı...

'dan flaş kararı! ...

33 yaşındaki Arjantinli dünya yıldızı , 'nın Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında ile yapacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:41
Barcelona'dan flaş Lionel Messi kararı! Kadro dışı...

devi 'nın Şampiyonlar Ligi'nde ekibi ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Arjantinli yıldız , 19 kişilik kadroda yer almadı. Messi'nin yanı sıra Frenkie de Jong da listeye dahil edilmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Ronald Koeman, iki oyuncuyu da dinlendirmek için kadroya almadığını dile getirdi.

Barcelona'nın kafilesinde; Ter Stegen, Dest, Alena, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Dembele, Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, , Matheus, Junior, Pena, Mingueaza ve Konrad yer aldı.

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