Barcelona'dan flaş Lionel Messi kararı! Kadro dışı...

La Liga devi Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 19 kişilik kadroda yer almadı. Messi'nin yanı sıra Frenkie de Jong da listeye dahil edilmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Ronald Koeman, iki oyuncuyu da dinlendirmek için kadroya almadığını dile getirdi.

Barcelona'nın kafilesinde; Ter Stegen, Dest, Alena, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Dembele, Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, Junior, Pena, Mingueaza ve Konrad yer aldı.