Haberler Barcelona Lionel Messi davayı kazandı! İşte hastaneye bağışlanacak olan o rakam

davayı kazandı! İşte hastaneye bağışlanacak olan o rakam

, vakfını vergi kaçırmakla suçlayan İspanyol gazetesini mahkemeye vermişti. Dava sonuçlandı ve söz konusu gazete 7 bin 142 euro ile cezalandırıldı. Messi cephesi, davadan kazanılan geliri hastaneye bağışlayacak.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 20:03
Lionel Messi davayı kazandı! İşte hastaneye bağışlanacak olan o rakam

ekiplerinden 'nın yıldız futbolcusu , bir İspanyol gazete tarafından vergi kaçırmakla suçlanmıştı. gazetesi, Arjantinli oyuncunun vakfının hesapları manipüle ettiğini iddia etmişti. Bunun üzerine olayı yargıya taşıyan Lionel Messi, açtığı davayı kazandı. Mahkeme, ABC gazetesini 7 bin 142 euro ile cezalandırdı.

PARA HASTANEYE BAĞIŞLANACAK!
Carrusel Deportivo'nun haberine göre, Lionel Messi cephesi, kazanılan paranın Juan de Dios hastanesine bağışlanmasına karar verdi.

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