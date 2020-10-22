Lionel Messi davayı kazandı! İşte hastaneye bağışlanacak olan o rakam

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, bir İspanyol gazete tarafından vergi kaçırmakla suçlanmıştı. ABC gazetesi, Arjantinli oyuncunun vakfının hesapları manipüle ettiğini iddia etmişti. Bunun üzerine olayı yargıya taşıyan Lionel Messi, açtığı davayı kazandı. Mahkeme, ABC gazetesini 7 bin 142 euro ile cezalandırdı.

PARA HASTANEYE BAĞIŞLANACAK!

Carrusel Deportivo'nun haberine göre, Lionel Messi cephesi, kazanılan paranın Juan de Dios hastanesine bağışlanmasına karar verdi.