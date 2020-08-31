İşte Manchester City'nin Messi'ye yaptığı teklif! Eğer olmazsa kadro dışı - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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İşte 'nin Messi'ye yaptığı teklif! Eğer olmazsa

İşte Manchester City'nin Messi'ye yaptığı teklif! Eğer olmazsa kadro dışı

'da 'nin ayrılık kararı almasının ardından gelişmeler art arda geliyor... ekibi ile ipleri koparan Arjantinli yıldıza dünya devinden rekor bir teklif geldi. , Messi'ye yıllık 100 milyon Euro maaş teklif etti.  Eğer Messi, Barcelona ile anlaşamazsa, sözleşmesi bitene kadar bırakılacak. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

konusunu dünya gündeminden düşmüyor... Arjantinli yıldız yeni sezon hazırlıkları yapan takımının sağlık kontrolü ve PCR testlerine katılmadı.Tüm takımın girmek zorunda olduğu corona virüsü testi için tesislerde olması gereken süper star kurala uymayarak gelmedi.

Barçalı taraftarlar bu gelişme karşısında adeta yıkıldı. ile ipleri koparan 33 yaşındaki futbolcuya futbol tarihinine geçecek teklif geldiği ileri sürüldü.

DEV TEKLİF
Diario Sport'un haberine göre; kesenin ağzını açan , Messi'ye inanılmaz bir kontrat sundu. İngiliz devi, Messi'ye 250 milyon Euro imza parası teklif etti. Sözleşme 5 yıllık olacak ve Arjantinli oyuncuya 100 milyon Euro brüt maaş verilecek. Sansasyonel teklife Messi'nin nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Messi'yi eski hocası Guardiola kadrosunda görmeyi çok istiyor. Diğer adaylar ise ve Inter.

ESPN'in haberine göre ise; Katalan ekibinin başkanı , Lionel Messi'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak için babasıyla görüşecek.

ANLAŞMA OLMAZSA KADRO DIŞI

Bartomeu'nun yeni kontrat teklifinde Messi'nin kazanacağı para 100 milyon euro'yu bulacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa Arjantinli yıldız, sözleşmesi bitene kadar bırakılacak.

Öte yandan Barcelona, idmana katılmadığı günler için Messi'ye para ödemeyecek.

  1. 31.08.2020
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