İşte Manchester City'nin Messi'ye yaptığı teklif! Eğer olmazsa kadro dışı
Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının ardından gelişmeler art arda geliyor... La Liga ekibi ile ipleri koparan Arjantinli yıldıza dünya devinden rekor bir teklif geldi. Manchester City, Messi'ye yıllık 100 milyon Euro maaş teklif etti. Eğer Messi, Barcelona ile anlaşamazsa, sözleşmesi bitene kadar kadro dışı bırakılacak. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Lionel Messi konusunu dünya gündeminden düşmüyor... Arjantinli yıldız yeni sezon hazırlıkları yapan takımının sağlık kontrolü ve PCR testlerine katılmadı.Tüm takımın girmek zorunda olduğu corona virüsü testi için tesislerde olması gereken süper star kurala uymayarak gelmedi.
Barçalı taraftarlar bu gelişme karşısında adeta yıkıldı. Barcelona ile ipleri koparan 33 yaşındaki futbolcuya futbol tarihinine geçecek teklif geldiği ileri sürüldü.
DEV TEKLİF
Diario Sport'un haberine göre; kesenin ağzını açan Manchester City, Messi'ye inanılmaz bir kontrat sundu. İngiliz devi, Messi'ye 250 milyon Euro imza parası teklif etti. Sözleşme 5 yıllık olacak ve Arjantinli oyuncuya 100 milyon Euro brüt maaş verilecek. Sansasyonel teklife Messi'nin nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Messi'yi eski hocası Guardiola kadrosunda görmeyi çok istiyor. Diğer adaylar ise Manchester United ve Inter.
ESPN'in haberine göre ise; Katalan ekibinin başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak için babasıyla görüşecek.
ANLAŞMA OLMAZSA KADRO DIŞI
Bartomeu'nun yeni kontrat teklifinde Messi'nin kazanacağı para 100 milyon euro'yu bulacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa Arjantinli yıldız, sözleşmesi bitene kadar kadro dışı bırakılacak.
Öte yandan Barcelona, idmana katılmadığı günler için Messi'ye para ödemeyecek.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Manchester City'nin Messi'ye yaptığı teklif! Eğer olmazsa kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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