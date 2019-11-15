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15 Kasım 2019, Cuma
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'da Griezmann bilmecesi

Barcelona'da Griezmann bilmecesi

İspanya ekiplerinden 'nın sezon başında transfer ettiği , Katalan ekibinde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.

Fransa'nın Moldova ile oynadığı ve 2-1 kazandığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri müsabakasının ardından basın mensuplarına konuşan , kariyerine dair sorulara yanıt verdi. Fransız yıldız, Barcelona'da hala çok şey öğrendiğini dile getirirken, "Barcelona'ya gelmeden önce burada oynamanın ne kadar zor olacağını biliyordum" ifadelerini kullandı.

GRIEZMANN: YILLARCA İLERİ UÇTA FORMA GİYDİM, ŞİMDİ SOL KANATA ADAPTE OLMALIYIM
Griezmann; ve 'in hücum hattının en ucunda oynaması nedeniyle sezon başından beri son kanatta görev alırken, Fransız yıldız merkezde oynaması halinde oyuna daha çok odaklanabileceğini söyledi. Griezmann, "Yıllarca ileri uçta forma giydim. Şimdi sol kanatta oynamaya adapte olmalıyım" diye konuştu.

DESCHAMPS: ATLETICO'DA OYNADIĞI POZİSYONDA DAHA İYİYDİ
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ise Griezmann'ın Barcelona kariyeri ile ilgili gelen bir soruya, "Griezmann, Barcelona'da şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı. Bunun sebebi ise sahadaki pozisyonu. 'de oynadığı pozisyonda daha iyi performans gösteriyordu" yanıtını verdi.

  1. 15.11.2019
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