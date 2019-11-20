Shakira'nın yıkıldığı o an! İlk kez yayınlandı...
29 Kasım'da yayınlanacak ve dünyaca ünlü ABD'li efsane aktör John Malkovich'in seslendirdiği Matchday - Inside Barcelona belgeseli için tanıtım filmi yayınlandı. Barcelona'nın resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gerrard Pique'nin eşi ünlü şarkıcı Shakira'nın, iki oğluyla birlikte izlediği Liverpool maçında yaşadığı hayal kırıklığından bir kesit yer aldı.
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