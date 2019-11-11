Abidal'in yasa dışı olduğu iddia edilen karaciğer naklinde yeni gelişme - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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Abidal'in yasa dışı olduğu iddia edilen karaciğer naklinde yeni gelişme

Abidal'in yasa dışı olduğu iddia edilen karaciğer naklinde yeni gelişme

İspanya polisi, 10 Nisan 2012 tarihinde kuzeni Gerar Armand'dan karaciğer nakli yapıldığı açıklanan ancak daha sonra karaciğerin organ mafyasından alındığı yönünde bulgulara rastlanan 'le ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

7 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası karaciğer nakli olarak sağlığına kavuşan 'nın eski yıldızı 'le ilgili 2017 yılında flaş bir soruşturma açılmıştı.

İspanyol polisi, dinlemeye alınan Barcelona'nın eski başkanı 'in telefon konuşmalarında Abidal'e nakledilen karaciğerin, oyuncunun kuzeni Gerard Armand'dan değil organ mafyasından temin edildiği yönünde bir açıklamaya rast gelmişti.

DNA TESTİ İSTENDİ

Soruşturma devam ederken, konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Davayı yürüten hakim Ortega, hem kuzen Gerard'a hem Eric Abidal'e DNA testi yapılmasını talep etti. Davanın seyri bu testin sonuçlarına göre şekillenecek.

ABIDAL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu arada iddialara 5 Temmuz 2018'de sosyal medyadan yayınladığı ve hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafla yanıt veren Abidal, "Bu fotoğrafı kuzenime saygı ve onun onurunu korumak için paylaşıyorum. Hayatımı kurtaran bir müdahalenin yasallığını sorgulayan medyayı kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 11.11.2019
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