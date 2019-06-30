Yılın transferi

Fransız yıldız, uzun süredir isminin anıldığı Barcelona ile anlaşma sağladı. Katalan ekibi, Atletico Madrid'e serbest kalma bedeli olarak 120 milyon euro'yu öderken, Griezmann'la da 5 senelik sözleşme imzaladı.



5 YILLIK SÖZLEŞME

Barça, birçok kulübün gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 17 milyon euro ödeyecek. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den sonra İspanya'da en çok kazanan ikinci futbolcu unvanını alacak olan Griezmann, geçtiğimiz sezon A.Madrid formasıyla 47 resmi karşılaşmada 21 gol, 11 asistlik performans göstermişti.



Barça'ya 5 senelik sözleşmeye imza atan Griezmann, Messi'den sonra İspanya'da en çok kazanan ikinci futbolcu olacak.