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30 Haziran 2019, Pazar
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Yılın transferi

Yılın transferi

Geçtiğimiz sezonun ardından 'e veda ettiğini açıklamayan Antoine Griezmann'ın yeni takımı belli oldu. , A.Madrid’den ayrılan Griezmann ile anlaştı. Bonservisine 120 milyon euro ödenen yıldız futbolcu da yıllık 17 milyon kazanacak.

Fransız yıldız, uzun süredir isminin anıldığı ile anlaşma sağladı. Katalan ekibi, 'e serbest kalma bedeli olarak 120 milyon euro'yu öderken, Griezmann'la da 5 senelik sözleşme imzaladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME
Barça, birçok kulübün gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 17 milyon euro ödeyecek. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı 'den sonra 'da en çok kazanan ikinci futbolcu unvanını alacak olan Griezmann, geçtiğimiz sezon A.Madrid formasıyla 47 resmi karşılaşmada 21 gol, 11 asistlik performans göstermişti.

Barça'ya 5 senelik sözleşmeye imza atan Griezmann, Messi'den sonra İspanya'da en çok kazanan ikinci futbolcu olacak.

  1. 30.6.2019
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