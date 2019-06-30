Yılın transferi
Geçtiğimiz sezonun ardından Atletico Madrid'e veda ettiğini açıklamayan Antoine Griezmann'ın yeni takımı belli oldu. Barcelona, A.Madrid’den ayrılan Griezmann ile anlaştı. Bonservisine 120 milyon euro ödenen yıldız futbolcu da yıllık 17 milyon kazanacak.
Fransız yıldız, uzun süredir isminin anıldığı Barcelona ile anlaşma sağladı. Katalan ekibi, Atletico Madrid'e serbest kalma bedeli olarak 120 milyon euro'yu öderken, Griezmann'la da 5 senelik sözleşme imzaladı.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Barça, birçok kulübün gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 17 milyon euro ödeyecek. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den sonra İspanya'da en çok kazanan ikinci futbolcu unvanını alacak olan Griezmann, geçtiğimiz sezon A.Madrid formasıyla 47 resmi karşılaşmada 21 gol, 11 asistlik performans göstermişti.
Barça'ya 5 senelik sözleşmeye imza atan Griezmann, Messi'den sonra İspanya'da en çok kazanan ikinci futbolcu olacak.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Yılın transferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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